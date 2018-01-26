Сегодня в Финляндии пройдут президентские выборы

28 Января 2018 09:05

На пост претендуют 8 кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между безусловным фаворитом - действующим президентом Саули Ниинисте - и кандидатом от зеленых Пекка Хаависто. Он значительно уступает своему конкуренту. Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, то пройдет второй тур, в котором примут участие двое сильнейших.