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Сегодня в Финляндии пройдут президентские выборы
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28 Января 2018 09:05

Сегодня в Финляндии пройдут президентские выборы

На пост претендуют 8 кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между безусловным фаворитом - действующим президентом Саули Ниинисте - и кандидатом от зеленых Пекка Хаависто. Он значительно уступает своему конкуренту. Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, то пройдет второй тур, в котором примут участие двое сильнейших.

  

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