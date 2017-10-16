Главная>>В мире>>Сегодня истекает срок ультиматума для Каталонии
В мире
RSS
Сегодня истекает срок ультиматума для Каталонии
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 07:05

Сегодня истекает срок ультиматума для Каталонии

Президент автономного сообщества Карлес Пучдемон должен прояснить, объявил ли он о независимости региона. Формулировки Пучдемона по итогам референдума прозвучали довольно расплывчато. С одной стороны, он провозгласил Каталонию независимым государством, а с другой - отложил вступление в силу декларации для облегчения переговоров с Мадридом. Однако пока Каталония не откажется от претензий на суверенитет, испанские власти намерены разговаривать с регионом лишь языком силы, как это уже было 1 октября. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =