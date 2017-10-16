Сегодня истекает срок ультиматума для Каталонии

16 Октября 2017 07:05

Президент автономного сообщества Карлес Пучдемон должен прояснить, объявил ли он о независимости региона. Формулировки Пучдемона по итогам референдума прозвучали довольно расплывчато. С одной стороны, он провозгласил Каталонию независимым государством, а с другой - отложил вступление в силу декларации для облегчения переговоров с Мадридом. Однако пока Каталония не откажется от претензий на суверенитет, испанские власти намерены разговаривать с регионом лишь языком силы, как это уже было 1 октября.