Сегодня Индия отмечает национальный праздник - День Республики

26 Января 2018 09:02

В это день 68 лет назад страна приняла Конституцию и перешла от статуса британского доминиона к республике. Праздничные процессии проходят по всей стране, а в Дели традиционно проводится военный парад. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником.