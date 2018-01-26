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Сегодня Индия отмечает национальный праздник - День Республики
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26 Января 2018 09:02

Сегодня Индия отмечает национальный праздник - День Республики

В это день 68 лет назад страна приняла Конституцию и перешла от статуса британского доминиона к республике. Праздничные процессии проходят по всей стране, а в Дели традиционно проводится военный парад. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником.
  

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