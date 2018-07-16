Считанные часы остаются до начала первой полноформатной встречи президентов России и США

Путин и Трамп в 13:20 встретятся в Президентском дворце в центре Хельсинки. Глава Белого дома уже заявил, что с нетерпением ждет беседы. Правда, при этом отметил, что, несмотря на исход переговоров, его все равно будут критиковать оппоненты. Ожидается, что кроме отношений Москвы и Вашингтона лидеры обсудят Сирию, КНДР и Украину. В Хельсинки приняты беспрецедентные меры безопасности. За порядком следят тысячи полицейских. В городе по пути следования Путина и Трампа заварили канализационные люки, перекрыли центр. Во время движения кортежей жителям Хельсинки не рекомендовали смотреть из окон и выходить на балконы. Впрочем, финны отнеслись к этому спокойно. А стилисты тем временем спорят, почему первая леди США в 28-градусную жару прилетела в пальто.