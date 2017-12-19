Сбой в тормозной системе - вероятная причина катастрофы в американском штате Вашингтон

19 Декабря 2017 07:04

Сбой в тормозной системе - вероятная причина железнодорожной катастрофы в американском штате Вашингтон. Она должна была затормозить состав до полной остановки при достижении им опасно высокой скорости.

ЧП, напомним, произошло вчера. С рельсов сошли локомотив пассажирского состава и 12 вагонов, часть из которых обрушилась на автомагистраль. Было сбито 5 легковых машин и 2 грузовика. По уточненным данным, погибли 3 человека, более ста пострадали. Известно, что поезд совершал первую поездку по новой ветке.