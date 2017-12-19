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В Сан-Франциско в океане на туристов стали нападать морские львы
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17 Декабря 2017 12:12

В Сан-Франциско в океане на туристов стали нападать морские львы

Когда стало совсем тесно. Власти Сан-Франциско закрыли популярную среди туристов бухту. На купающихся в океане туристов стали нападать морские львы. Одного животное укусило за руку. Он был госпитализирован и перенес 2 операции. Власти города отмечают, что агрессивное поведение настолько необычно для морских львов, что обе атаки могло совершить одно животное. 

  

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