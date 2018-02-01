Самолет А-320 загорелся после посадки в аэропорту Волгограда

1 Февраля 2018 07:11

Лайнер прилетел из Москвы. Экипаж не стал дожидаться прибытия трапа и начал эвакуацию с помощью надувных горок. Причиной ЧП стало возгорание зарядного устройства, которое было включено в бортовую сеть. Пострадавших нет. Однако "Аэрофлот" опровергает информацию о пожаре, утверждая, что речь идет лишь о задымлении.