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Самолет А-320 загорелся после посадки в аэропорту Волгограда
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1 Февраля 2018 07:11

Самолет А-320 загорелся после посадки в аэропорту Волгограда

Лайнер прилетел из Москвы. Экипаж не стал дожидаться прибытия трапа и начал эвакуацию с помощью надувных горок. Причиной ЧП стало возгорание зарядного устройства, которое было включено в бортовую сеть. Пострадавших нет. Однако "Аэрофлот" опровергает информацию о пожаре, утверждая, что речь идет лишь о задымлении.

  

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