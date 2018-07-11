Саммит НАТО. Трамп и Меркель обсудили вопросы строительства газопровода из России в Евросоюз

В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Примечательно, что проходит он буквально накануне встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля. Сегодня Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили вопросы строительства газопровода из России в Евросоюз, двустороннюю торговлю и военные расходы на оборону. Встреча состоялась спустя несколько часов после того, как Трамп обрушился с критикой на политику Германии в отношении импорта газа из России и расходов на оборону. Именно их увеличения потребовал американский лидер от стран - членов НАТО. Также в ходе саммита планируется разработать шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов.