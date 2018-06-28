Саммит лидеров стран ЕС открылся в Брюсселе

Брексит и его последствия для единой Европы, дальнейшая судьба антироссийских санкций, ответы на торговые пошлины США - таковы темы двухдневного саммита лидеров стран Европейского союза, который открылся сегодня в Брюсселе. Однако главным вызовом, требующим незамедлительных решений, остается проблема массовой миграции в Европу. И касается она не только вновь прибывающих мигрантов, но и тех, кто уже находится на территории стран ЕС, их перемещений внутри Евросоюза. Требуются и общие политические решения, и конкретные прикладные шаги по преодолению тяжелого кризиса.

Фредерика Могерини, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Я выступаю с предложением о выделении государствами - членами ЕС средств для целевого фонда помощи Африке. Нужно выполнять разработанные проекты о транзите с африканскими странами. Это приносит свои результаты. Следует укрепить совместные действия со службами береговой охраны Ливии. Есть проблема с центрами высадки мигрантов. Все говорят о кризисе, но не стоит поддаваться панике".

Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии:

"Самый большой приоритет на данный момент состоит в том, чтобы защитить нашу внешнюю границу. Начинать нужно с этого, а потом уже обсуждать то, что происходит в Европейском союзе".

Задача - упорядочить вторичную миграцию внутри ЕС.

Если об этом не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то канцлер ФРГ, к примеру, предлагает создать коалицию из тех, которые готовы сотрудничать в данном вопросе. Активность Ангелы Меркель понятна - ей фактически выдвинули ультиматум – найти решение миграционной проблемы до 1 июля. В противном случае Германию ждет развал правящей коалиции и политический кризис.