Саммит глав государств и правительств стран ЕС принял итоговое заявление по переговорам о Брексит. Они призвали Лондон ускорить выдвижение предложений по решению остающихся проблем. В частности, отсутствие прогресса по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Представить свою позицию Британии необходимо до 2 июля. Ранее лидеры ЕС заявили о достижении соглашения по миграционной политике. А точнее, договорились по черновику документа. Швеция объявила ситуацию «нерешенной», потому что нормы и правила распределения беженцев по странам ЕС все равно не прописаны. А Италия оставляет за собой право не размещать на своей территории центр для мигрантов.