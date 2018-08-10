Самая масштабная в истории забастовка Ryanair. Отменены 4 десятка рейсов по всей Европе

Самая масштабная забастовка в истории ирландского лоукостера Ryanair началась сегодня в Европе. В связи с этим в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах руководство перевозчика отменило около 400 рейсов. В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров. Им предложено перенести полет на другой день или вернуть деньги за билет. Выплату других компенсаций руководство Ryanair отклоняет.