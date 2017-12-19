С Байконура на Международную космическую станцию отправился новый экипаж

18 Декабря 2017 09:10

В его составе россиянин Антон Шкаплеров, а также американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи. Стыковка с МКС должна пройти уже завтра. Интересно, что очередной экипаж сможет несколько раз встретить новый 2018 год на орбите. Так как станция за сутки делает 16 витков вокруг Земли. Россиянину Шкаплерову вообще в третий раз предстоит накрыть праздничный стол на орбите, учитывая его предыдущие полеты и скорый день рождения в феврале. Подарки для членов экипажа предстоит доставить российскими и американскими космическим челноками. Миссия нового экипажа составит 122 дня.