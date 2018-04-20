Рыбак пришел на помощь лисе

20 Апреля 2018 13:12

Рыбак из Ленобласти России пришел на помощь лисе. Хищница металась по льдине, уносившей ее в реку. Мужчина отбуксировал ее к берегу. Когда до земли оставалось несколько метров, лиса прыгнула в воду. До суши она добралась вплавь.