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Рыбак пришел на помощь лисе
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20 Апреля 2018 13:12

Рыбак пришел на помощь лисе

Рыбак из Ленобласти России пришел на помощь лисе. Хищница металась по льдине, уносившей ее в реку. Мужчина отбуксировал ее к берегу. Когда до земли оставалось несколько метров, лиса прыгнула в воду. До суши она добралась вплавь.

  

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