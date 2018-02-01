В мире
1 Февраля 2018 19:03
Русская православная церковь отмечает 9-ю годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
Сегодня Русская православная церковь отмечает 9-ю годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. В храме Христа Спасителя прошло торжественное богослужение. На литургию собрались сотни священнослужителей, в том числе представители РПЦ и из-за рубежа. Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной патриаршей интронизации. Глава государства выразил уверенность, что пастырская, просветительская и благотворительная деятельность Патриарха Кирилла и в дальнейшем будет всемерно способствовать росту авторитета Русской православной церкви во всем мире.
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