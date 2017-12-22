Рождество по григорианскому календарю сегодня отмечают по всей планете

25 Декабря 2017 15:02

И это не только миллиард с лишним католиков, но и протестанты, англикане, а также православные христиане в Румынии, Болгарии, Греции, странах Африки, Ближнего Востока. Главное событие рождественской ночи - служба в Вифлееме у грота, где, по преданию, и появился на свет Иисус.

В Ватикане же около получаса назад завершилось традиционное папское послание "Граду и миру". На площади Святого Петра собрались тысячи человек - в основном туристы, поскольку для итальянцев Рождество - сугубо семейный праздник. Понтифик благословил паству и опять же по традиции поздравил верующих на разных языках. Папа Франциск отметил, что необходимо сделать мир более человечным и призвал увидеть Младенца Христа в лицах детей, прежде всего в затронутых конфликтами и бедствиями регионах мира, в том числе Ближнего Востока, Сирии и Украины. Кстати, празднования в Европе и на Ближнем Востоке проходят при повышенных мерах безопасности из-за высокой угрозы терактов. В Рим стянуты около тысячи полицейских и две тысячи военных.

А в США необычный сюрприз маленьким американцам подготовила президентская чета. Дональд Трамп с супругой Меланией посетили центр командования воздушно-космической обороны. Под Рождество здесь открывают прямую линию, дозвонившись на которую можно узнать, над какой частью света в эти минуты пролетает упряжка Санты. Дети были удивлены, услышав в трубке голос президента, но загадывать желания не стеснялись. Один из малышей попросил в подарок не игрушки, а чтобы его бабушку поскорее выписали из больницы.