7 Января 2018 09:03

Службу в главном храме России - Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как отметил предстоятель, Рождество – это центральное событие человеческой истории.

Особенно пышно Рождение Сына Божьего отмечают в Вифлееме - там, где родился Иисус. Верующие со всего мира прибыли на торжественную службу, которую провел глава Греко-православной церкви Патриарх Иерусалима Феофил Третий. Тысячи паломников собрались в базилике Рождества.