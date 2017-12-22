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Рождественское перемирие в Украине не продержалось и суток
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23 Декабря 2017 21:10

Рождественское перемирие в Украине не продержалось и суток

Официальный Киев и самопровозглашенная ЛНР обвинили друг друга во взаимных обстрелах. В том числе - с использованием крупнокалиберного оружия. Сообщений о жертвах и пострадавших нет. Предпраздничное перемирие в Донбассе вступило в силу сегодня в полночь. Отмечу, по данным ОБСЕ, в уходящем году конфликт на востоке Украины унес жизни 85 мирных граждан. Режим тишины нарушался 400 тысяч раз. В МИД Польши отметили, что напряженность в регионе усугубилась после выхода России из совместного центра по контролю и координации, представители которого следят за соблюдением перемирия.

  

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