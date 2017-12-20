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Рождественское настроение итальянцев омрачила главная ель страны
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20 Декабря 2017 08:03

Рождественское настроение итальянцев омрачила главная ель страны

Установленное в Риме на Площади Венеции дерево всего за 12 дней потеряло почти все иголки. Вместо зеленой красавицы жители и туристы видят облысевшие ветки, и только новогодние шары напоминают о предстоящих праздниках. Отметим, что рождественскую ель власти Рима купили за 50 тысяч евро. К слову, винят во всем мэра. Вирджинию Раджи критикуют за плохие дороги и грязь в городе.

  

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