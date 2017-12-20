Рождественское настроение итальянцев омрачила главная ель страны

20 Декабря 2017 08:03

Установленное в Риме на Площади Венеции дерево всего за 12 дней потеряло почти все иголки. Вместо зеленой красавицы жители и туристы видят облысевшие ветки, и только новогодние шары напоминают о предстоящих праздниках. Отметим, что рождественскую ель власти Рима купили за 50 тысяч евро. К слову, винят во всем мэра. Вирджинию Раджи критикуют за плохие дороги и грязь в городе.