Ровно через час Новый год начнет шагать по планете

31 Декабря 2017 12:02

Первыми 2018-й встретят жители острова Киритимати в Тихом океане. В 15 часов по Минску бокалы с шампанским поднимут жители Австралии. А спустя несколько часов японцы, затем китайцы и жители Дальнего Востока России. В одно время с белорусами Новый год встретят в Турции, европейской части России и на Аравийском полуострове. А завтра утром праздник придет в Америку. На Таймс-сквер в Нью-Йорке уже установили и протестировали знаменитый хрустальный шар, который отсчитает последние секунды уходящего года.