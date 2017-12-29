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Ровно через час Новый год начнет шагать по планете
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31 Декабря 2017 12:02

Ровно через час Новый год начнет шагать по планете

Первыми 2018-й встретят жители острова Киритимати в Тихом океане. В 15 часов по Минску бокалы с шампанским поднимут жители Австралии. А спустя несколько часов японцы, затем китайцы и жители Дальнего Востока России. В одно время с белорусами Новый год встретят в Турции, европейской части России и на Аравийском полуострове. А завтра утром праздник придет в Америку. На Таймс-сквер в Нью-Йорке уже установили и протестировали знаменитый хрустальный шар, который отсчитает последние секунды уходящего года.

  

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