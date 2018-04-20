Российскую столицу накрыл ураган

21 Апреля 2018 21:26

Пострадали 20 человек. 3-месячного ребенка с травмами доставили в Морозовскую больницу. По словам врачей, младенец в удовлетворительном состоянии. Столичный Департамент транспорта призвал москвичей воздержаться от поездок на своих машинах и пересесть на метро и автобусы. Автовладельцев попросили не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Порывы штормового ветра достигали 25 метров в секунду. Повалены деревья. Резко похолодало. В ночь на воскресенье в столице России ожидаются мокрый снег и дождь.