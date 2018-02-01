Российские правоохранители предотвратили теракт в Нижнем Новгороде

1 Февраля 2018 15:10

Сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика "Исламского государства", который планировал атаку в день президентских выборов. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. У террориста обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще нескольких.