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Российские правоохранители предотвратили теракт в Нижнем Новгороде
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1 Февраля 2018 15:10

Российские правоохранители предотвратили теракт в Нижнем Новгороде

Сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика "Исламского государства", который планировал атаку в день президентских выборов. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. У террориста обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще нескольких. 

  

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