Российские космонавты побили рекорд пребывания в открытом космосе

3 Февраля 2018 12:04

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров устанавливали на антенне модуля "Звезда" новейшую приемную аппаратуру. Из-за трудностей при ремонте МКС космонавты провели за пределами станции 8 часов 13 минут. То есть, на 6 минут превзошли предыдущее достижение. Отметим, рекорд исключительно российский. Мировой - у американских космонавтов - 8 часов 56 минут.