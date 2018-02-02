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Российские космонавты побили рекорд пребывания в открытом космосе
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3 Февраля 2018 12:04

Российские космонавты побили рекорд пребывания в открытом космосе

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров устанавливали на антенне модуля "Звезда" новейшую приемную аппаратуру. Из-за трудностей при ремонте МКС космонавты провели за пределами станции 8 часов 13 минут. То есть, на 6 минут превзошли предыдущее достижение. Отметим, рекорд исключительно российский. Мировой - у американских космонавтов - 8 часов 56 минут. 
  

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