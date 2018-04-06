Россия, Турция и Иран призвали международное сообщество расширить программы по оказанию гуманитарной помощи Сирии

5 Апреля 2018 21:10

7 лет войны. Как себя чувствует страна, раздираемая распрями и противостоянием региональных интересов? Россия Турция, Иран призвали международное сообщество и, в частности, ООН и его гуманитарные структуры расширить программы по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Этой арабской республике необходимы средства на восстановление разрушенной войной экономики и инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам встречи в Анкаре.

Также страны-гаранты соблюдения перемирия подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии. В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Однако гуманитарную ситуацию многие наблюдатели называют катастрофической. Население нуждается в медицинской помощи. В опасных районах все еще действуют гуманитарные коридоры. Только за последние сутки город Думу покинули более 1200 боевиков и членов их семей.

Замгенсека ООН Владимир Воронков заявил, что в Ираке и Сирии завершены операции по борьбе с группировкой "Исламское государство". По его словам, в целом можно говорить о победе над ИГИЛ, однако угроза в регионе сохраняется, так как в двух странах еще остаются разрозненные формирования боевиков.