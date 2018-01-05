Россия раскритиковала США за созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с протестами в Иране

6 Января 2018 21:21

Россия резко раскритиковала Соединенные Штаты Америки за созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с протестами в Иране. Несколько государств позицию Москвы поддержали. Так, постпред Ирана в ООН заявил, что Америка злоупотребляет своими полномочиями постоянного члена совета, а представитель Франции отметил, что события в исламской республике могут вызывать обеспокоенность, но при этом не несут угрозы для международной безопасности.



