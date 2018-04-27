Россия привезла в Гаагу свидетелей фальсифицированной химатаки в Сирии

27 Апреля 2018 07:03

В штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия были доставлены сирийцы, в основном сотрудники больницы в Думе, в которую обратились якобы пострадавшие от химатаки. Именно там было снято видео, опубликованное “Белыми касками”, которое стало основанием для обвинения войск Асада в применении химического оружия.

Халил Альяш, врач отделения скорой помощи в больнице г. Дума (Сирия): "Я тоже есть в том видео - в тот день я был в отделении неотложной помощи. Было много пациентов - в основном все с симптомами удушья. Это потому, что люди надышались пылью и дымом из-за бомбардировки соседних зданий".

Выступая на брифинге, сотрудники больницы рассказали, что в какой-то момент неквалифицированные помощники медиков принялись поливать людей водой - все это было снято и выдано за видеосъемки выживших жертв химической атаки. США, Британия, Франция, которые нанесли удар по Сирии, брифинг россиян и сирийцев бойкотировали.