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Россия привела в боевую готовность войскА ПВО
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12 Апреля 2018 09:20

Россия привела в боевую готовность войскА ПВО

Россия привела в боевую готовность войскА ПВО, военную разведку и ударные подразделения Вооруженных сил. По мнению специалистов, это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии. Накануне Трамп в Twitter написал, что Москве следует приготовиться к ракетной атаке - это будет ответ на применение химического оружия в Думе. А сегодня СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии. Сама Восточная Гута перешла под контроль сирийских властей. Также стало известно, что вскоре в Думе начнут работу специалисты организации по запрещению химоружия. Они проведут расследование предполагаемой химической атаки.

  

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