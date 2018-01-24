В мире
24 Января 2018 09:05
Россия предлагает создать новый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии
Международный комитет должен быть профессиональным и деполитизированным. Также предлагается сделать обязательным выезд экспертов на место происшествия. Документ будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН уже в ближайшие дни. Несколько стран высказались в его поддержку.
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