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Россия предлагает создать новый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии
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24 Января 2018 09:05

Россия предлагает создать новый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии

Международный комитет должен быть профессиональным и деполитизированным. Также предлагается сделать обязательным выезд экспертов на место происшествия. Документ будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН уже в ближайшие дни. Несколько стран высказались в его поддержку.

  

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