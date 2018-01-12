Россия назвала польскую версию крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском несуразицей и политиканством

11 Января 2018 21:11

Накануне польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства катастрофы президентского авиалайнера Ту-154, объявила, что на борту самолета якобы произошел взрыв. По версии комиссии, левое крыло воздушного судна разрушено взрывом изнутри. Причем источников детонации было несколько.

Российский президент призвал Варшаву относиться к произошедшему как к трагедии, а не строить какие-то политические домыслы, которые осложняют российско-польские отношения. Напомню, авиакатастрофа произошла восемь лет назад. При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный лайнер с президентом Польши на борту потерпел крушение. Все 96 человек погибли. Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за ошибки экипажа.