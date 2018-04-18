Россия может созвать Совет Безопасности ООН по инциденту в Солсбери

19 Апреля 2018 09:06

Этим правом Москва в праве воспользоваться в случае, если Великобритания не предоставит новую информацию о ходе расследования. Напомним, 13 апреля Россия направила Лондону ряд вопросов, связанных с отравлением Скрипалей, по статье 9 Конвенции о запрещении химоружия. Ответа на них до сих пор не последовало. На заседании Совбеза ООН Великобритания пообещала, что предоставит ответ Москве и всем странам-участницам до 23 апреля.

Тем временем Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ведомство разместило на своем YouTube-канале видео. Следователи изучили весь путь дочери бывшего сотрудника ГРУ. Они установили личность водителя такси, который привез девушку в аэропорт, а также личности всех пассажиров авиарейса в Лондон. Ни у одного из этих людей не зафиксировано признаков отравления химическими веществами. В Следственном комитете не исключают, что на Юлию Скрипаль оказывают давление. Напомним, девушка отказалась от помощи, предложенной Россией, и сообщила о нежелании общаться с близкими родственниками.