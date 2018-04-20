Россия и США могут остановить авиасообщение

20 Апреля 2018 19:03

Москва обвиняет Вашингтон в намеренной задержке выдачи американских виз не только рядовым гражданам, но и российским пилотам. Официальный срок ожидания решения по визе, который раньше составлял 85 дней, сейчас увеличился до 250. Согласно российско-американскому соглашению о воздушном сообщении от 1994 года, именно на американской стороне лежит ответственность за заблаговременное оформление виз для персонала воздушных судов. В компании "Аэрофлот", единственной, которая регулярно совершает рейсы между Россией и США, проблему с визами у экипажа подтвердили.