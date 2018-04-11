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Россия и Египет возобновляют авиасообщение
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11 Апреля 2018 13:10

Россия и Египет возобновляют авиасообщение

Первый рейс "Аэрофлота" вылетит в Каир сегодня вечером. На него забронировано около 120-ти билетов. Частота полетов из Москвы в Каир составит три рейса в неделю. Во время чемпионата мира по футболу они будут ежедневными. Авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году после теракта на борту российского аэробуса, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

  

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