Россия и Египет возобновляют авиасообщение

11 Апреля 2018 13:10

Первый рейс "Аэрофлота" вылетит в Каир сегодня вечером. На него забронировано около 120-ти билетов. Частота полетов из Москвы в Каир составит три рейса в неделю. Во время чемпионата мира по футболу они будут ежедневными. Авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году после теракта на борту российского аэробуса, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.