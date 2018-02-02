Российские атлеты в ожидании ответа от Международного олимпийского комитета

2 Февраля 2018 21:14

После того, как 28 спортсменов были оправданы по решению Арбитражного суда в Лозанне, Олимпийский комитет России потребовал от МОКа направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры 15 атлетам.

Основная масса - представители лыжных гонок, скелетона, конькобежного и санного спорта. По сообщениям некоторых источников, МОК разъяснил Олимпийскому комитету России правила допуска оправданных спортсменов на Игры. Крайний срок подачи заявок до 6 утра 4 февраля по корейскому времени. Причем, любой приглашенный спортсмен сможет соревноваться только при наличии квот, многие из которых уже раздали другим странам.

Российские флаги на Паралимпиаде могут привести к дисквалификации команды. Об этом рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России. По словам Павла Рожкова, аннулирование всех результатов возможно в случае доказательства того, что российская делегация способствовала появлению триколора на трибунах в Корее. К слову, на Олимпиаде, по решению МОКа, российские флаги официально не запрещены на трибунах, если их демонстрация не является частью организованной политической акции.