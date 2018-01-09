Роботы-няни начали работать в детских садах Токио

9 Января 2018 12:12

Умные машины способны узнавать детей и разговаривать с ними, а также измерять им температуру. У робота есть система датчиков, которая контролирует частоту сердечных ритмов и пульс детей, а также диагностирует у малышей патологии сна. Роботы в Японии уже заменяют персонал в отелях, а также в универмагах и страховых компаниях.