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Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне
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2 Января 2018 12:02

Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Диалог между Сеулом и Пхеньяном предлагается 9 января в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане, а также другие аспекты улучшения отношений Юга и Севера. Напомним, в последний раз диалог на уровне вице-министров КНДР и Республики Корея прошел в декабре 2015.

  

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