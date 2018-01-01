Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

2 Января 2018 12:02

Диалог между Сеулом и Пхеньяном предлагается 9 января в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане, а также другие аспекты улучшения отношений Юга и Севера. Напомним, в последний раз диалог на уровне вице-министров КНДР и Республики Корея прошел в декабре 2015.