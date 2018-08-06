Природные катаклизмы в этом году проверяют на прочность, похоже, весь мир. Аномальная жара накрыла Северное полушарие. Повышенный уровень опасности объявлен более чем в десяти округах Португалии. Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам. Туристы бегут даже из самых роскошных отелей. В регионе Алгарве произошел пожар, в результате которого пострадали более 40 человек. Тысячи пожарных и авиация борются с огнем. Рекордно высокие температуры уже второй месяц от Испании до Скандинавии. На юге Европы до плюс 47-ми. Мелеют реки и озера, гибнут посевы. Как следствие - поднялись цены на многие продукты. Подсчитывают убытки фермеры в Германии и Франции. Солнце буквально выжгло поля.

Европа продолжает изнывать от жары. От Испании до Скандинавии уже второй месяц рекордно высокие температуры и засуха. Во многих странах столбики термометров приблизились к 50-градусной отметке. Горят леса.

Нынешнее лето стало одним из самых жарких в Европе. На юге континента температура поднялась под пятьдесят градусов! В Испании от тепловых ударов погибли пятеро человек. Десятки госпитализированы. Вблизи Нервы и Мадрида вспыхнули лесные пожары. Местные жители спасаются бегством.

У соседей в Португалии - ситуация не лучше. Горят леса в южной провинции Алгарве - популярном туристическом месте. Пострадавших - полсотни человек. Борьбу с огнем ведут с воздуха более десяти вертолетов и самолетов. Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам. Туристы массово бегут даже из самых шикарных отелей. Власти стараются не допустить повторения прошлогодней трагедии, когда в огне погибли свыше 100 человек. Сейчас при малейшей опасности проводят эвакуацию - выгорают дома, машины, но люди остаются живы.

Луис Бело-Коста, сотрудник службы гражданской обороны Португалии: "Мы призываем португальцев быть предельно бдительными при выездах на природу. Ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры в лесах".

Высокие температуры опустошили пшеничные поля в Северной Европе. В Германии нынешнее лето оказалось самым жарким за сто лет - во многих регионах температура превышает показатели в +35°C. И урожай в этой стране прогнозируют ниже, чем в самые трудные военные годы. Эксперты оценивают возможные убытки в полтора миллиарда евро. Некоторые фермеры говорят, что, по самым скромным подсчетам, они потеряли свыше 3-х миллиардов.

Йоахим Руквид, глава ассоциации фермеров Германии: "Убытки в сельском хозяйстве из-за засухи и жары катастрофические - достигнут миллиардов евро. Мы оцениваем потери только по урожаю зерновых почти в полтора миллиарда. Потеряем в кормах. Кукуруза лишь в 30 сантиметров в высоту, так что придется покупать корма задорого. И потому мы требуем от федерального правительства выделить специальную помощь для фермеров, потерявших треть урожая. И требуем объявить чрезвычайное положение в регионе".

На данном этапе урожай зерновых в Германии сократился на 20 процентов, составив около 36 миллионов тонн. А по мере того, как уборочная кампания продвигается к северу страны, появляется все больше свидетельств еще более серьезного ущерба. А ФРГ - второй по величине производителе пшеницы в Европе после Франции, которая также испытала экстремальные погодные условия. Жара навредила пшенице в странах Балтии и в Скандинавии - в одной только Швеции урожай упадет на 40 процентов. Аналитики говорят, в ЕС соберут менее 130 миллионов тонн пшеницы - ниже шестилетнего минимума. В итоге в последние дни цены на зерновые в Евросоюзе достигли трехлетних максимумов. Можно ли избежать подобного в будущем? Эксперты говорят, засухи, конечно, цикличны, но предсказать точно, когда наступят, невозможно.

Владимир Логинов, научный руководитель центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси: "Собственно что произошло в последний год в Европе? В такой казалось бы технологически развитой стране, как Германия, эти потери где-то около четверти урожая. Т.е. даже высокие технологии не гарантируют вам, что вы соберете высокий урожай. Я уже не говорю о странах, где технологии не столь существенно влияют на урожайность. Ну вот, например, если вы берете климатический потенциал той или иной территории. То в развитых странах у вас биоклиматический потенциал учитывается. И там подбором сортов, четким соблюдением технологии вы теряете меньше. А если вы берете страны отсталые - то там засуха это катастрофа. И там потери могут быть и 50 и 70 %".

Метеорологи говорят, июль 2018 года побил 118 температурных рекордов по всему миру. И в августе жара не собирается отступать. Европейцы изнывают. Жаркое солнце больших городов загнало людей в бассейны и водоемы, многие купаются даже в фонтанах. В Париже отели пригласили местных жителей к себе в номера с кондиционерами - дают 50-процентную скидку. А в Финляндии пускают переночевать в супермаркетах. Но если люди могут спрятаться от жары - хоть в отеле, хоть в магазине, то животным приходится сложнее. В Швейцарии упали надои молока - на высотных альпийских пастбищах пересохли водопои. И чтобы коровы не погибли от жажды, воду доставляют вертолетами.