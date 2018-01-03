3 Января 2018 13:01

Редкий случай сняли на видео пассажиры авиарейса компании Ryanair. Один из них внезапно решил покинуть салон лайнера, вылет которого задержали на полтора часа. Он каким-то образом открыл аварийный люк и выскочил на крыло самолета.

Вскоре нетерпеливого мужчину задержали сотрудники службы безопасности.