В мире
11 Января 2018 15:04
Разгул коррупции в Украине стал причиной отказа Брюсселя в предоставлении Киеву нового транша
Европейский союз прокомментировал свое решение невыполнением страной как минимум четырех условий для выделения обещанных 600 миллионов евро, одним из которых является срочное создание Киевом антикоррупционного суда.
Аналитики также отмечают, что "в Брюсселе устали наблюдать за тем, как в Украине откровенно разворовываются средства, выделяемые для проведения реформ". Напомним, Евросоюз пообещал Киеву финансовую поддержку в размере 1 миллиард 800 тысяч евро. В итоге страна получит на 600 миллионов евро меньше.
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