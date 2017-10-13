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Расследование выявило грубые ошибки немецкой службы безопасности
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13 Октября 2017 19:10

Расследование выявило грубые ошибки немецкой службы безопасности

Расследование прошлогоднего теракта на рождественской ярмарке в Берлине, где под колесами грузовика погибли 12 человек, выявило грубые ошибки немецкой полиции и службы безопасности. Инициатором проведения расследования выступал сенат Берлина. В отчете говорится о том, что полиция упустила ряд возможностей арестовать, а потом депортировать тунисца Аниса Амри, который устроил нападение. Стражи давно знали, что Амри придерживается исламистских взглядов и представляет угрозу безопасности. Полиция вполне могла задержать террориста по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков до 19-го декабря, когда произошло нападение. 

  

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