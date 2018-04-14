Ракетные удары по Сирии потрясли весь мир

14 Апреля 2018 15:00

Нанесение ракетных ударов США вместе с Великобританией и Францией по сирийским объектам совершено в нарушение устава ООН и международного права. Атака произведена без санкции Совбеза ООН. Приказ Дональд Трамп отдал в ответ на якобы применение химического оружия в Думе. Но буквально вчера МИД России заявил о наличии неопровержимых данных о том, что предполагаемая химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб. Сегодня же российская сторона представит в Совбез доказательства незаконного характера ударов США по Сирии.

Сергей Рудской, начальник Генштаба Вооруженных Сил России: "Данный удар не ответ на мнимую химатаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Причем удар нанесен именно в тот день, когда должна начать работу группа экспертов ОЗХО. Хочу подчеркнуть, никаких объектов по производству химоружия в Сирии нет, что было подтверждено ОЗХО".

ПВО Сирии перехватила 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных странами Запада. Погибших в результате атак нет. По заявлению президента Сирии Башара Асада, "удары США, Британии и Франции только усилят сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом".