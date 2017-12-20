20 Декабря 2017 08:05

Еще одно рекордное падение рейтинга, но теперь уже у Президента США. По опросам CNN, работу Дональда Трампа одобряют только 35 % американцев. 59 % опрошенных откровенно недовольны успехами главы Белого дома. СМИ отмечают, что уровень поддержки Трампа является рекордно низким для первого года пребывания на высшем государственном посту среди всех президентов США.