Главная>>В мире>>Работу Дональда Трампа одобряют только 35 % американцев
В мире
RSS
Работу Дональда Трампа одобряют только 35 % американцев
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 08:05

Работу Дональда Трампа одобряют только 35 % американцев

Еще одно рекордное падение рейтинга, но теперь уже у Президента США. По опросам CNN, работу Дональда Трампа одобряют только 35 % американцев. 59 % опрошенных откровенно недовольны успехами главы Белого дома. СМИ отмечают, что уровень поддержки Трампа является рекордно низким для первого года пребывания на высшем государственном посту среди всех президентов США.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =