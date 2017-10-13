12 Октября 2017 07:05

Власти Испании дали руководству Каталонии пять дней, чтобы определиться с декларацией о независимости. Глава автономии Карлес Пучдемон должен ответить до следующего понедельника, пишет газета "Мундо". В Мадриде хотят понять, провозгласила ли автономия независимость. Во вторник каталонское руководство подписало декларацию, однако было объявлено, что она не вступит в силу, пока будут идти переговоры Мадрида и Барселоны.