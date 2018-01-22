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Пучдемон прилетел из Брюсселя в Копенгаген в условиях угрозы ареста за пределами бельгийской столицы
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22 Января 2018 13:07

Пучдемон прилетел из Брюсселя в Копенгаген в условиях угрозы ареста за пределами бельгийской столицы

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон прилетел из Брюсселя в Копенгаген в условиях угрозы ареста за пределами бельгийской столицы. Это ранее пообещали власти Испании. Как ожидается, политик примет участие в дебатах, которые пройдут в местном университете и будут касаться будущего автономии.

  

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