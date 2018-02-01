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Протесты под звуки "Лебединого озера" на улицах Аргентины
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2 Февраля 2018 13:06

Протесты под звуки "Лебединого озера" на улицах Аргентины

Десятки хореографов, потерявших работу из-за жесткой экономики правительства, организовали балетный класс прямо на проезжей части. Этюды настолько понравились прохожим, что они с радостью наблюдали за выступлением оставшихся без сцены и зарплаты артистов.

  

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