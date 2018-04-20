21 Апреля 2018 21:24

Печальная новость пришла из Москвы. Cегодня ушла из жизни звезда фильма "Любовь и голуби", в котором она сыграла роль Нади Кузякиной, Нина Дорошина.

Народная артистка России умерла от остановки сердца у себя дома после тяжелой и продолжительной болезни. Актрисе было 83 года.

На ее счету десятки театральных и киноролей. Нина Дорошина играла в "Современнике". В театре она прослужила почти 60 лет. Также артистка преподавала в своей альма-матер - театральном институте имени Бориса Щукина. Ее работа отмечена орденом Почета и орденом Дружбы. Прощание с Ниной Дорошиной состоится в ее родном театре "Современник". По предварительной информации, во вторник - 24 апреля.