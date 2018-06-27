Прокуроры семнадцати штатов и округа Колумбия подали в суд на администрацию Трампа

В иске говорится о разделении семей мигрантов, которое авторы называют жестоким и незаконным. Документ поступил в окружной суд Сиэтла. В иске утверждается, что недавний указ президента США, запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов, является иллюзорным. Авторы документа убеждены, что администрация Белого дома действовала, исходя из желания навредить людям, нелегально прибывающим из Латинской Америки.