3 Апреля 2018 15:03

Прокуратура Германии поддержала выдачу Пучдемона Испании и запросила санкцию на экстрадицию. Решение будет принимать суд города Шлезвиг. Когда это произойдёт, пока неизвестно. Сейчас экс-глава каталонского правительства остаётся под стражей в ФРГ. В Испании его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.