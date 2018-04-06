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Прокуратура Германии поддержала выдачу Пучдемона Испании
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3 Апреля 2018 15:03

Прокуратура Германии поддержала выдачу Пучдемона Испании

Прокуратура Германии поддержала выдачу Пучдемона Испании и запросила санкцию на экстрадицию. Решение будет принимать суд города Шлезвиг. Когда это произойдёт, пока неизвестно. Сейчас экс-глава каталонского правительства остаётся под стражей в ФРГ. В Испании его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.

  

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