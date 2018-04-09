Продолжают забастовку железные дороги Франции

9 Апреля 2018 17:02

Отменены рейсы как на внутренних, так и на международных маршрутах. По расписанию отправляется только один из пяти поездов. Протестующие выступают против реформ крупнейшей французской госкомпании. Присоединилась к стачке и французская авиакомпания Air France. Бастующие требуют для всех работников повышения зарплат на 6 %.