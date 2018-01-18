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Принудительное замедление работы устройств Apple можно будет отключить
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18 Января 2018 13:05

Принудительное замедление работы устройств Apple можно будет отключить

Эта опция появится в обновленной операционной системе в феврале. На такой шаг компания пошла после скандала с намеренным торможением работы смартфонов. По словам Тима Кука, пользователи будут сами выбирать, чем пожертвовать - возможностью быстрого износа батареи или производительностью.

  

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