Принудительное замедление работы устройств Apple можно будет отключить

18 Января 2018 13:05

Эта опция появится в обновленной операционной системе в феврале. На такой шаг компания пошла после скандала с намеренным торможением работы смартфонов. По словам Тима Кука, пользователи будут сами выбирать, чем пожертвовать - возможностью быстрого износа батареи или производительностью.