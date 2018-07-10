Причиной железнодорожной катастрофы в Турции стали проливные дожди

Власти подтвердили основную версию железнодорожной катастрофы в Турции. Причиной ЧП стали проливные дожди. Рельсы деформировались из-за оползня железнодорожной насыпи. Из-за этого колеса состава попросту соскользнули. Напомним, жертвами трагедии стали 24 человека. 338 пострадали - большая часть по-прежнему находится в больницах. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.