Причиной пожаров в Греции могли стать поджоги

Об этом журналистам рассказал заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.

Никос Тоскас, министр по делам защиты граждан Греции: "Что касается проведенного расследования, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что у нас есть показания и серьезные основания полагать, что имел место криминальный поджог. Многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени".

Напомним, в результате пожаров, которые вспыхнули к востоку от Афин в начале недели, погибло 82 человека, около 180 получили ранения. Кроме того, сотни человек числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и воде.